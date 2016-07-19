Participe de nossa página de fãs
Taf - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1088
- 1088
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Verdadeiro autor:
Poul_Trade_Forum
Canal com algoritmo de construção semelhante ao ziguezague mais simples.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.08.2008.
Fig.1. Indicador Taf
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15282
