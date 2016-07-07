代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Taf - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1256
等级:
(13)
已发布:
已更新:
taf.mq5 (6.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Poul_Trade_Forum

通道应用的算法类似于最简单的之字折线。

指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2008 年 08 月 28 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. Taf

图例.1. Taf

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15282

Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal

指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 显示选择柱线上的 Elliott_Wave_Oscillator_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

指标 AML_StDev 在输入参数中有时间帧选项。

Detrended_Price_Oscillator Detrended_Price_Oscillator

基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。

XDPO_Histogram XDPO_Histogram

基于价格及其均线之间差价的最简单振荡器。振荡器以彩色直方条形式平滑和显示。