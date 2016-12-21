CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Elliott_Wave_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
991
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Indicador Elliott_Wave_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Elliott_Wave_Oscillator.mq5.


Fig. 1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Fig. 1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15261

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

Oscilador "Ondas de Elliott".

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

El indicador NRTR_extr_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_extr_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.

Elliott_Wave_Oscillator_Sign Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Elliott_Wave_Oscillator.