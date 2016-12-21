Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Elliott_Wave_Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 991
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Elliott_Wave_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Elliott_Wave_Oscillator.mq5.
Fig. 1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15261
Oscilador "Ondas de Elliott".NRTR_extr_HTF_Signal
El indicador NRTR_extr_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador NRTR_extr_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Elliott_Wave_Oscillator.