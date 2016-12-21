Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas. En la pantalla se muestran dos líneas de color rosa y verde, mostrando a la vez la dirección de la entrada en el mercado. Si el precio rompe la línea inferior, será necesario vender, si rompe la superior, será ncesario comprar. Funciona bien en los marcos temporales de H1 y superior. Las líneas de apoyo y resistencia se calculan como extremos locales en un número de barras establecido con el parámetro de entrada del indicador iPeriod.
input uint iPeriod=24; //periodo de búsqueda de los extremos del precio
El cálculo para la búsqueda de extremos se realiza a partir de la barra tras el número establecido en el parámetro de entrada SignalBar.
input uint SignalBar=1; //número de la barra para la búsqueda de extremos
Fig. 1. Indicador ResSup
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15265
