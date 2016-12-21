CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ResSup - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
920
Ranking:
(18)
Publicado:
ressup.mq5 (13.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas. En la pantalla se muestran dos líneas de color rosa y verde, mostrando a la vez la dirección de la entrada en el mercado. Si el precio rompe la línea inferior, será necesario vender, si rompe la superior, será ncesario comprar. Funciona bien en los marcos temporales de H1 y superior. Las líneas de apoyo y resistencia se calculan como extremos locales en un número de barras establecido con el parámetro de entrada del indicador iPeriod.

input uint  iPeriod=24;                     //periodo de búsqueda de los extremos del precio

El cálculo para la búsqueda de extremos se realiza a partir de la barra tras el número establecido en el parámetro de entrada SignalBar.

input uint SignalBar=1;                     //número de la barra para la búsqueda de extremos



Fig. 1. Indicador ResSup

Fig. 1. Indicador ResSup

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15265

Elliott_Wave_Oscillator_Sign Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Elliott_Wave_Oscillator.

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.

ResSupFibo ResSupFibo

El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas acompañado con una marca de niveles de Fibonacci.

AML_StDev_HTF AML_StDev_HTF

Indicador AML_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.