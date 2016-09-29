コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

OneSideGaussianMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

mladen

ガウスのアルゴリズムに基づいて描かれた移動平均線

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月17日に公開されました。

図1 OneSide Gaussian MA 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1525

