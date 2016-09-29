無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
OneSideGaussianMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 851
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
mladen
ガウスのアルゴリズムに基づいて描かれた移動平均線
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月17日に公開されました。
図1 OneSide Gaussian MA 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1525
Exp_JMASlope
JMASlope指標のシグナルに基づいて描画される取引システム。CatFX50
EMAトレンドとStepSto_v1オシレータとそのシグナルラインの交差による反転シグナルの交差点に基づいて描かれたセマフォ矢印シグナル指標。
支持/抵抗指標
チャネルは、ガウス変換を使用して描画されます。MPC - Measure Popular Candles
MPCは、最も頻繁に発生するローソク足を計測（検索）するスクリプトです。