Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OneSideGaussianMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 748
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
mladen
Ein gleitender Durchschnitt berechnet auf der Basis des Gaußschen Algorithmus.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.07.2008.
Abb.1 Der OneSide Gaussian MA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1525
Exp_JMASlope
Das Handelssystem berechnet die Signale mittels des JMASlope Indikators.CatFX50
Ein Indikator, der seine Signale aus dem Kreuzen einerseits des StepSto_v1 Oszillators mit seiner Signallinie und andererseits der Preise mit einem EMA erhält
Support-Resistance Indicator
Der Kanal wird mit der Gauss-Transformation erstelltMPC - Measure Popular Candles
MPC ist ein Skript, das die häufigsten Kerzen misst