OneSideGaussianMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
onesidegaussianlibrary.mqh (14.24 KB) 预览
onesidegaussianma.mq5 (11.51 KB) 预览
真实作者:

mladen

基于高斯算法绘制的移动平均.

本指标首先于2008年7月17日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 OneSide Gaussian MA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1525

