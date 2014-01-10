请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
OneSideGaussianMA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1431
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
mladen
基于高斯算法绘制的移动平均.
本指标首先于2008年7月17日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 OneSide Gaussian MA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1525
KiS_max_min_Channels
本通道绘制于每日烛形的最高价和最低价之上SolarWinds
一个典型而且足够平滑的振荡指标, 可以用于所有资产的振荡分析
The asymmetry indicator (不对称指标)
本指标定义了当市场变得不对称并且出现强大的趋势改变的力矩TrendPower
本趋势指标是基于当前烛形上高低点的六个简单移动平均的比较绘制的