Indicador de tendencia NRTR, construido con HIGH y LOW. El indicador siempre se ubica a la misma distancia de los extremos alcanzados por el precio. Para las tendencias ascendentes, se encuentra por debajo del gráfico, para las descendentes, por encima. El sentido de semejante construcción reside en el filtrado de los pequeños movimientos de corrección contra la tendencia principal, sin embargo, un movimiento mas fuerte contra la tendencia principal que supere el nivel establecido (el tamaño del filtro móvil), señaliza que la dirección de la tendencia ha cambiado por completo.

Como sucede con otras aproximaciones simplificadas, este indicador funciona estupendamente en los segmentos de tendencia del mercado, pero comienza a cometer travesuras en los que no son de tendencia.





Fig. 1. Indicador NRTR_extr