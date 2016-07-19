Participe de nossa página de fãs
Verdadeiro autor:
Ramdass
O indicador de tenência NRTR baseia-se no HIGH e LOW. O indicador está sempre localizado à mesma distância a partir do extremo alcançado pelo preço. Para a tendência de alta, ele é exibido abaixo do gráfico, enquanto, para a tendência de baixa, acima. É assim para filtrar pequenos movimentos corretivos contra a tendência principal, no entanto um forte movimento contra a tendência principal, ultrapassando o nível pré-definido (tamanho do filtro móvel), sinaliza a completa mudança de direção da tendência.
Como o resto das abordagens simplificadas, este indicador funciona muito bem em áreas de tendências de mercado, mas começa a jogar truques nas áreas de não-tendência.
Fig.1. Indicador NRTR_extr
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15244
