Indicadores

NRTR_extr - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1123
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Verdadeiro autor:

Ramdass

O indicador de tenência NRTR baseia-se no HIGH e LOW. O indicador está sempre localizado à mesma distância a partir do extremo alcançado pelo preço. Para a tendência de alta, ele é exibido abaixo do gráfico, enquanto, para a tendência de baixa, acima. É assim para filtrar pequenos movimentos corretivos contra a tendência principal, no entanto um forte movimento contra a tendência principal, ultrapassando o nível pré-definido (tamanho do filtro móvel), sinaliza a completa mudança de direção da tendência.

Como o resto das abordagens simplificadas, este indicador funciona muito bem em áreas de tendências de mercado, mas começa a jogar truques nas áreas de não-tendência.

Fig.1. Indicador NRTR_extr

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15244

