KalmanFilter_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
768
Indicador KalmanFilter_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KalmanFilter_StDev.mq5.
Fig. 1. Indicador KalmanFilter_StDev_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15247
