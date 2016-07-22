実際の著者：

Ramdass

高値と安値に基づいたNRTR指標。この指標は常に達された極値から同じ距離に位置しています。上昇トレンドではチャートの下、下降トレンドではチャートの上で表示されます。この距離の意味は、小さな修正的な動きが主流に対抗してフィルタリングすることです。前もって設定したレベル（移動フィルタのサイズ）を越えたメイントレンドに反した強い動きは、完全なトレンド反転を通知します。

他の簡単なアプローチと同様に、この指標は、市場のトレンドにとってはうまく動作しますが、非トレンド期には失敗することがあります。

図1 NRTR_extr