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Индикаторы

NRTR_extr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2461
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.

Как и остальные упрощенные подходы, такой индикатор замечательно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.

Рис.1. Индикатор NRTR_extr

Рис.1. Индикатор NRTR_extr

Exp_WPRSIsignal Exp_WPRSIsignal

Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPRSIsignal.

Exp_SuperTrend Exp_SuperTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperTrend.

NRTR_extr_Sign NRTR_extr_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

Осциллятор "Волны Эллиотта".