Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.

Как и остальные упрощенные подходы, такой индикатор замечательно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.

Рис.1. Индикатор NRTR_extr