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NRTR_extr - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Трендовый индикатор NRTR, построенный по HIGH и LOW. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих — над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра), сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.
Как и остальные упрощенные подходы, такой индикатор замечательно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.
Рис.1. Индикатор NRTR_extr
Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPRSIsignal.Exp_SuperTrend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора SuperTrend.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием NRTR алгоритма с расчетом по HIGH и LOW.Elliott_Wave_Oscillator
Осциллятор "Волны Эллиотта".