真实作者:

Ramdass

基于最高价和最低价的 NRTR 指标。指标总是位于抵达的极值价格的相同距离。对于上行趋势, 它显示在图表下部; 对于下行趋势 — 上部。这个距离的意思是过滤逆势的微小行情调整。高于预设价位 (浮动过滤大小) 的逆势强行情, 是趋势逆转的信号。

如同任何其它简单的方法, 这个指标在趋势行情里运行良好, 但在非趋势周期可能会失误。

图例.1. NRTR_extr