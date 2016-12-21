CodeBaseSecciones
NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ramdass

Indicador de tendencia NRTR, construido con CLOSE. El indicador siempre se ubica a la misma distancia de los extremos alcanzados por el precio. Para las tendencias ascendentes, se encuentra por debajo del gráfico, para las descendentes, por encima. El sentido de semejante construcción reside en el filtrado de los pequeños movimientos de corrección contra la tendencia principal, sin embargo, un movimiento mas fuerte contra la tendencia principal que supere el nivel establecido (el tamaño del filtro móvil), señaliza que la dirección de la tendencia ha cambiado por completo.

Para las tendencias ascendentes:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Para las tendencias descendentes:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

donde la primera parte de la expresión es el extremo superior/inferior de los precios alcanzado en el periodo desde el momento del último cruce con los precios del indicador. К - es el tamaño del filtro móvil en tanto por ciento, en el que el indicador se retrasa con respecto a los extremos alcanzados.

Como cualquier otra aproximación simplificada al máximo, este indicador funciona maravillosamente en los segmentos de tendencia del mercado, pero comienza a cometer travesuras en los que no son de tendencia.

Podrá leer sobre las propiedades y variedades de este indicador en el artículo del autor Konstantin Kopyrkin «Indicador de tendencia de ruptura del canal dinámico de precio» («Trading moderno» № 4, 2001.).


Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 13.07.2006.


Fig. 1. Indicador NRTR

Fig. 1. Indicador NRTR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15243

