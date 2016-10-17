CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NRTR_extr - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
851
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Ramdass

Der Trendindikator NRTR, der über HIGH und LOW gebaut wurde. Der Indikator wird in der gleichen Entfernung von den erreichten Extremums des Preises. Für einen Aufwärtstrend ist er unter dem Chart, für den Abwärtstrend - über. Der Zweck dieser Konstruktion besteht an der Sortierung der kleinen Korrekturbewegungen gegen den Haupttrend, jedoch eine stärkere Bewegung gegen den Haupttrend, die den vorgegebenen Level überschreitet (die Größe des gleitenden Filters), signalisiert über die vollständige Wende der Tendenzsbewegung.

Wie der Rest des vereinfachten Ansatz, funktioniert dieser Indikator gut in Trends-Marktgebieten, aber beginnt auf den Nicht-Trend-Marktgebieten nicht richtig zu arbeiten.

in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr

in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15244

Exp_WPRSIsignal Exp_WPRSIsignal

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators WPRSIsignal gebaut wurde.

Exp_SuperTrend Exp_SuperTrend

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators SuperTrend gebaut wurde.

Exp_NRTR Exp_NRTR

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR gebaut wurde.

Exp_NRTR_extr Exp_NRTR_extr

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR_extr gebaut wurde.