Der echte Autor:

Ramdass

Der Trendindikator NRTR, der über HIGH und LOW gebaut wurde. Der Indikator wird in der gleichen Entfernung von den erreichten Extremums des Preises. Für einen Aufwärtstrend ist er unter dem Chart, für den Abwärtstrend - über. Der Zweck dieser Konstruktion besteht an der Sortierung der kleinen Korrekturbewegungen gegen den Haupttrend, jedoch eine stärkere Bewegung gegen den Haupttrend, die den vorgegebenen Level überschreitet (die Größe des gleitenden Filters), signalisiert über die vollständige Wende der Tendenzsbewegung.

Wie der Rest des vereinfachten Ansatz, funktioniert dieser Indikator gut in Trends-Marktgebieten, aber beginnt auf den Nicht-Trend-Marktgebieten nicht richtig zu arbeiten.

in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr