und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NRTR_extr - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 851
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Ramdass
Der Trendindikator NRTR, der über HIGH und LOW gebaut wurde. Der Indikator wird in der gleichen Entfernung von den erreichten Extremums des Preises. Für einen Aufwärtstrend ist er unter dem Chart, für den Abwärtstrend - über. Der Zweck dieser Konstruktion besteht an der Sortierung der kleinen Korrekturbewegungen gegen den Haupttrend, jedoch eine stärkere Bewegung gegen den Haupttrend, die den vorgegebenen Level überschreitet (die Größe des gleitenden Filters), signalisiert über die vollständige Wende der Tendenzsbewegung.
Wie der Rest des vereinfachten Ansatz, funktioniert dieser Indikator gut in Trends-Marktgebieten, aber beginnt auf den Nicht-Trend-Marktgebieten nicht richtig zu arbeiten.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_extr
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15244
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators WPRSIsignal gebaut wurde.Exp_SuperTrend
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators SuperTrend gebaut wurde.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR gebaut wurde.Exp_NRTR_extr
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR_extr gebaut wurde.