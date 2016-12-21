チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つ価格チャネル指標です。

チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDarvasBoxes価格指標です。