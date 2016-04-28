请观看如何免费下载自动交易
XDerivative_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中带有时段选择选项的XDerivative_StDev 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 XDerivative_StDev.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. XDerivative_StDev_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15212
PChannel3_Cloud_Digit_Grid
在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。PChannel3Cloud
在通道背景中进行了填充的价格通道(Price Channel)指标。
Exp_Heiken_Ashi_Smoothed
一个基于Heiken_Ashi_Smoothed指标信号的交易系统。Exp_Karacatica
一个基于Karacatica指标信号的交易系统。