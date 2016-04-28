代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XDerivative_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1043
等级:
(11)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的XDerivative_StDev 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 XDerivative_StDev.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. XDerivative_StDev_HTF 指标

图1. XDerivative_StDev_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15212

PChannel3_Cloud_Digit_Grid PChannel3_Cloud_Digit_Grid

在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

在通道背景中进行了填充的价格通道(Price Channel)指标。

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

一个基于Heiken_Ashi_Smoothed指标信号的交易系统。

Exp_Karacatica Exp_Karacatica

一个基于Karacatica指标信号的交易系统。