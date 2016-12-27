Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XDerivative_StDev_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 824
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador XDerivative_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo XDerivative_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XDerivative_StDev_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15212
O indicador Price Channel vem com o preenchimento de cores dentro do canal, desenhado como uma nuvem, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos e uma grade de preços com estes arredondamentos.PChannel3Cloud
O indicador Price Channel com o preenchimento do fundo do canal.
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Heiken_Ashi_Smoothed.Exp_Karacatica
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Karacatica.