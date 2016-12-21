CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_Karacatica - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
975
Ranking:
(16)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
Karacatica.mq5 (6.99 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_karacatica.mq5 (7.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema comercial construido sobre las señales del indicador Karacatica. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una flecha de color en el indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Karacatica.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.


Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15215

Exp_Heiken_Ashi_Smoothed Exp_Heiken_Ashi_Smoothed

Sistema comercial construido con las señales del indicador Heiken_Ashi_Smoothed.

XDerivative_StDev_HTF XDerivative_StDev_HTF

Indicador XDerivative_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

X2MA_StDev_HTF X2MA_StDev_HTF

Indicador X2MA_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Bezier_StDev_HTF Bezier_StDev_HTF

Indicador Bezier_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.