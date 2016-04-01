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XDerivative_StDev_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XDerivative_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XDerivative_StDev.mq5.
Рис.1. Индикатор XDerivative_StDev_HTF
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.Exp_Laguerre
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorLaguerre.