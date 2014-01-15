Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Divergence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1579
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Fig.1 Indicador Divergence
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1516
LaguerreVolume
Indicador de volumen suavizado por el filtro LaguerreSolarWinds
Un oscilador típico y suficientemente suave que se puede aplicar todos los instrumentos analíticos del oscilador
Ma_Distance_From_Price
Un indicador de señal de semáforo para los momentos en que la fuerza de la tendencia medida por la desviación del precio de la media móvil es superior a un límite fijoPositions Change Informer
El Asesor Experto "coje" los cambios de las posiciones de (apertura, reversa, cierre, activación del Stop Loss y Take Profit) y dependiendo de la configuración activa un archivo de sonido, salidas de alertas o envía un e-mail.