Indicador que exibe a situação quando a direção do movimento de preço e o indicador técnico não se coincidem. Ele aparece com frequência quando o indicador atinge zonas de sobrecompra ou sobrevenda (20;80).

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.

Fig.1 Indicador Divergence