Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Divergence - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2749
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador que exibe a situação quando a direção do movimento de preço e o indicador técnico não se coincidem. Ele aparece com frequência quando o indicador atinge zonas de sobrecompra ou sobrevenda (20;80).
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 11.10.2007.
Fig.1 Indicador Divergence
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1516
O indicador Rabbit desenha níveis e subníveis verdadeiros de suporte/resistência para qualquer par de moedas.LaguerreVolume
Indicador de volume suavizado pelo filtro de Laguerre.
A finalidade deste aplicativo é substituir o padrão de grade por um mais conveniente que permite determinar muitos pontos importantes no gráfico, as propriedades do movimento do preço e a qualidade das cotações (quanto a presença de furos).Ma_Distance_From_Price
Indicador de sinal do tipo semáforo para os momentos quando a força da tendência medida pelo desvio do preço da média móvel for maior que um limite fixo.