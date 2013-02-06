Ставь лайки и следи за новостями
Divergence - индикатор для MetaTrader 5
- 4800
Индикатор показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.
Рис.1 Индикатор Divergence
Семафорный сигнальный индикатор для моментов, когда сила тренда, измеряемая по отклонению цены от мувинга, выше фиксированного предела.Positions Change Informer
Советник "отлавливает" изменения позиций (открытие, разворот, закрытие, срабатывание стоп-лосса, тейк-профита) и, в зависимости от настроек, проигрывает звуковой файл, выводит алерт или отправляет e-mail.
Индикатор Balance of Power (BOP), описанный Игорем Лившином, измеряет силу быков и медведей оценивая способность тех и других толкать цены до предельного уровня.LaguerreVolume
Индикатор объёмов, сглаженный фильтром Лагерра