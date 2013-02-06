CodeBaseРазделы
Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор показывает ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007.   

Рис.1 Индикатор Divergence

