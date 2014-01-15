Positions Change Informer

El Asesor Experto no genera transacciones independientemente,pero es un "ayudante" diseñado para controlar el estado de las posiciones. Este Asesor Experto es una especie de variación simplificada del Asesor Experto descrito en el artículo sobre el procesamiento de los eventos, con la diferencia de que se utiliza la función OnTradeTransaction() y hay un proceso de activación del Stop Loss y del Take Profit

Debe tenerse en cuenta que el Asesor Experto puede enviar un email con las configuraciones correctas correspondientes. Si no se puede enviar un email al terminal, el Asesor Experto mostrará una alerta . Hay algunos momentos importantes:

La modificación y borrado de ordenes no son procesadas, solo la apertura, reversa y cierre.

La activación del Stop Loss y Take Profit es capturada por los comentarios del Broker. Pero si el broker cambia los comentarios por defecto, sólo se mostrará la información sobre el cierre/de la posición y el resultado financiero en la divisa del depósito.

para mostrar los mensajes en cualquier otro idioma, debe escribir un archivo con una traducción. Para más detalles lea aquí.



una función es fácil de integrar en cualquier Asesor Experto (basta con copiar los parámetros, el código en la función OnInit() y una función).



Instalación:

Descarga el archivo del Asesor Experto PositionsChangeInformer.mq5 en la carpeta "MetaTrader 5\MQL5\Experts".

Descarga los ficheros LanguagesEnum.mqh y Translator.mqh files en la carpeta "MetaTrader 5\MQL5\Include".

Extrae el archivo con el fichero de idioma en la carpeta "MetaTrader 5\MQL5\Files\Languages" .



Parámetros:

- tipo de alerta cuando llegue un acuerdo de transacción. Son posibles tres variantes: Alerta - la alerta, de Sonido - activación del archivo de sonido y la visualización de la información acerca de un acuerdo en el diario, Email - envío de la información acerca de una transacción por e-mail. Sound filename - nombre del archivo de sonido. Tiene sentido sólo si el parámetro anterior es igual a Sound. Se puede activar cualquier archivo en formato wav que se encuentre en la carpeta MetaTrader MetaTrader 5\MQL5\Files. Si no hay un archivo en la carpeta, el archivo alert.wav del MetaTrader se activará 5\Sounds.



- nombre del archivo de sonido. Tiene sentido sólo si el parámetro anterior es igual a Sound. Se puede activar cualquier archivo en formato wav que se encuentre en la carpeta MetaTrader MetaTrader 5\MQL5\Files. Si no hay un archivo en la carpeta, el archivo alert.wav del MetaTrader se activará 5\Sounds. Languages - idioma en el que se traducirán los mensajes generados. Como sólo se aplica un solo archivo de idioma para el idioma Ruso, existe la posibilidad de mostrar los mensajes en ruso y en Inglés (en el caso de que no se seleccione el Ruso, se puede seleccionar cualquier otro idioma).



Aquí están los resultados en el diario (el parámetro de salida del idioma se cambió al mismo tiempo):

