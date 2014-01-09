本指标显示了价格的移动方向与技术指标方向不一致的情形. 它通常出现在指标达到超买或者超买区域时 (20;80).

本指标首先于2007年10月11日使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中.

图1 背离指标 (Divergence indicator)