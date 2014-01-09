请观看如何免费下载自动交易
Divergence (背离指标) - MetaTrader 5脚本
本指标显示了价格的移动方向与技术指标方向不一致的情形. 它通常出现在指标达到超买或者超买区域时 (20;80).
本指标首先于2007年10月11日使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中.
图1 背离指标 (Divergence indicator)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1516
