Divergence - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator zeigt die Situation, wenn die Richtung der Kursbewegung und die der technischen Indikatoren nicht übereinstimmen. Häufig erscheint es, wenn der Indikator sich im überkauften oder überverkauften Zonen (20;80) bewegt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.   

Fig.1 Der Divergence Indikator

Abb.1 Der Divergence Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1516

