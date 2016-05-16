und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Divergence - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt die Situation, wenn die Richtung der Kursbewegung und die der technischen Indikatoren nicht übereinstimmen. Häufig erscheint es, wenn der Indikator sich im überkauften oder überverkauften Zonen (20;80) bewegt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.10.2007.
Abb.1 Der Divergence Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1516
