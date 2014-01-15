CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ma_Distance_From_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1195
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

David W Honeywell

Descripcion:

Un indicador de señal de semáforo para los momentos en que la fuerza de la tendencia medida por la desviación del precio de la media móvil es superior a un límite fijo. La desviación medida se define en puntos utilizando el valor de umbral de la variable de entrada PipLevel del indicador (el nivel de activación en puntos de la media móvil).

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 12.10.2007.

Imagen:

Fig.1 Indicador Ma_Distance_From_Price

Fig.1 Indicador Ma_Distance_From_Price 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1514

Divergence Divergence

El indicador muestra la situación cuando no coincide la dirección de movimiento de precios con los indicadores técnicos

LaguerreVolume LaguerreVolume

Indicador de volumen suavizado por el filtro Laguerre

Positions Change Informer Positions Change Informer

El Asesor Experto "coje" los cambios de las posiciones de (apertura, reversa, cierre, activación del Stop Loss y Take Profit) y dependiendo de la configuración activa un archivo de sonido, salidas de alertas o envía un e-mail.

BollingerBands© BollingerBands©

El indicador para determinar las reversiones de tendencia sobre la base de las Bandas de Bollinger