Ma_Distance_From_Price - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
David W Honeywell
Descripcion:
Un indicador de señal de semáforo para los momentos en que la fuerza de la tendencia medida por la desviación del precio de la media móvil es superior a un límite fijo. La desviación medida se define en puntos utilizando el valor de umbral de la variable de entrada PipLevel del indicador (el nivel de activación en puntos de la media móvil).
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 12.10.2007.
Imagen:
Fig.1 Indicador Ma_Distance_From_Price
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1514
