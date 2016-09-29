コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

発散 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
970
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1 発散指標

図1 発散指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1516

LaguerreVolume LaguerreVolume

ラゲールフィルタによって平滑化されたボリューム指標

Ma_Distance_From_Price Ma_Distance_From_Price

移動平均からの価格の変動により測定されたトレンド力が固定された限界よりも高い場合のためのセマフォシグナル指標

トレンドラインタッチアラート トレンドラインタッチアラート

この指標は、トレンドラインが価格に触れるたびに、単にアラートを出して電子メールを送信します。

SolarWinds SolarWinds

すべてのオシレータ分析機器を適用することができる典型的なおよび十分に滑らかなオシレータ。