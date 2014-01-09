请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Luis Guilherme Damiani
描述:
使用费雪变换的未规范化振荡指标. 指标的输入参数中指定了触发信号的高低阈值, 而交易信号发生于这些阈值的突破之时:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int MAfast=4; //快速移动平均周期数 input int MAslow=49; //慢速移动平均周期数 input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; //平均方法 input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //价格类型 input double UpTrigger=+0.07; //向上突破水平 input double DnTrigger=-0.07; //向下突破水平
本指标首先于2007年10月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图片:
图1 RAVI_FX_Fisher 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1510
