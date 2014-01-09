代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RAVI_FX_Fisher - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1697
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Luis Guilherme Damiani

描述:

使用费雪变换的未规范化振荡指标. 指标的输入参数中指定了触发信号的高低阈值, 而交易信号发生于这些阈值的突破之时:

//+-----------------------------------+
//|  指标输入参数                       |
//+-----------------------------------+
input int MAfast=4;  //快速移动平均周期数 
input int MAslow=49; //慢速移动平均周期数
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; //平均方法
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; //价格类型
input double UpTrigger=+0.07; //向上突破水平
input double DnTrigger=-0.07; //向下突破水平

本指标首先于2007年10月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.  

图片:

图1 RAVI_FX_Fisher 指标

图1 RAVI_FX_Fisher 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1510

NDuet NDuet

两个不同周期数的移动平均以定义趋势方向, 并使用信号灯指标指出进行交易的时刻

Exp_FigurelliSeries Exp_FigurelliSeries

>交易系统使用 FigurelliSeries 趋势指标

BollingerBands© BollingerBands©

本指标在布林带指标的基础上确定趋势的反转

Ma_Distance_From_Price Ma_Distance_From_Price

一个标识趋势强度的信号灯指标, 当价格距离移动平均值的偏移超过一定的限制时触发趋势的强度信号