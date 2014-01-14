CodeBaseSeções
Indicadores

RAVI_FX_Fisher - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Descrição:

Oscilador não normalizado utilizando a Transformação Fischer. Os sinais de negociação ocorrem quando há o rompimento da máxima ou da mínima da limiar determinada nos parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
//+-----------------------------------+
input int MAfast=4;  //período da média móvel rápida 
input int MAslow=49; //período da média móvel lenta
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; //método da média
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; //preço
input double UpTrigger=+0.07; //nível do rompimento
input double DnTrigger=-0.07; //nível do rompimento

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.10.2007.  

Imagem:

Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1510

