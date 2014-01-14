Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RAVI_FX_Fisher - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1289
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Descrição:
Oscilador não normalizado utilizando a Transformação Fischer. Os sinais de negociação ocorrem quando há o rompimento da máxima ou da mínima da limiar determinada nos parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR| //+-----------------------------------+ input int MAfast=4; //período da média móvel rápida input int MAslow=49; //período da média móvel lenta input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; //método da média input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //preço input double UpTrigger=+0.07; //nível do rompimento input double DnTrigger=-0.07; //nível do rompimento
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.10.2007.
Imagem:
Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1510
O indicador mede a distância entre as Bandas Bollinger ®, fornecendo um indicador singular que utiliza as técnicas do MetaTrader 5 para simplificar os cálculos Bollinger.BollingerBands©
Indicador que determina a reversão de tendência com base nas Bandas de Bollinger.
O script recebe o conteúdo da área de transferência do Windows e cola no gráfico.Simple MA Expert Advisor
Algo para quem quer experimentar o Testador de Estratégia e não têm qualquer EA.