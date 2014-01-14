Autor real:



Luis Guilherme Damiani

Descrição:

Oscilador não normalizado utilizando a Transformação Fischer. Os sinais de negociação ocorrem quando há o rompimento da máxima ou da mínima da limiar determinada nos parâmetros de entrada do indicador:

input int MAfast= 4 ; input int MAslow= 49 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input double UpTrigger=+ 0.07 ; input double DnTrigger=- 0.07 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.10.2007.

Imagem:

Fig.1 Indicador RAVI_FX_Fisher