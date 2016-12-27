Pon "Me gusta" y sigue las noticias
True_Range_Bands - indicador para MetaTrader 5
basisforex@gmail.com
Es una alternativa al indicador Bollinger Bands® con el uso de Average True Range.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 24.06.2010.
Fig. 1. Indicador True_Range_Bands
