CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

True_Range_Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
940
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
true_range_bands.mq5 (8.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:

basisforex@gmail.com

Es una alternativa al indicador Bollinger Bands® con el uso de Average True Range.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 24.06.2010.


Fig. 1. Indicador True_Range_Bands

Fig. 1. Indicador True_Range_Bands

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15089

RSI_Chart RSI_Chart

Indicador RSI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.

CCI_Chart CCI_Chart

Indicador CCI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.

CCI_Chart_HTF CCI_Chart_HTF

El indicador CCI_Chart permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

WPR_Chart WPR_Chart

Oscilador WPR en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.