True_Range_Bands - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
basisforex@gmail.com
Eine Alternative zum Bollinger Bands® Indikator mit Hilfe der Average True Range.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.06.2010.
Abb.1. Der True_Range_Bands Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15089
