Indikatoren

True_Range_Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
true_range_bands.mq5 (8.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Echter Autor:

basisforex@gmail.com

Eine Alternative zum Bollinger Bands® Indikator mit Hilfe der Average True Range.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.06.2010.

Abb.1. Der True_Range_Bands Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15089

