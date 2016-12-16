コードベースセクション
インディケータ

True_Range_Bands - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
true_range_bands.mq5 (8.74 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
実際の著者：

basisforex@gmail.com

Average True Rangeを使用したボリンジャーバンド®指標の代用です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年6月24日に公開されました。

図1　True_Range_Bands指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15089

