CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

True_Range_Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1511
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

basisforex@gmail.com

Uma alternativa para o indicador Bollinger Bands® é usando o Average True Range.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.06.2010.

Fig.1. O indicador True_Range_Bands

Fig.1. O indicador True_Range_Bands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15089

RSI_Chart RSI_Chart

O indicador RSI está na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel.

CCI_Chart CCI_Chart

O indicador CCI está na janela do gráfico principal em relação ao indicador de Média Móvel.

CCI_Chart_HTF CCI_Chart_HTF

O indicador CCI_Chart vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

WPR_Chart WPR_Chart

O oscilador WPR está na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel.