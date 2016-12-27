Participe de nossa página de fãs
True_Range_Bands - indicador para MetaTrader 5
Uma alternativa para o indicador Bollinger Bands® é usando o Average True Range.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.06.2010.
Fig.1. O indicador True_Range_Bands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15089
