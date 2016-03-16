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True_Range_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
basisforex@gmail.com
Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.06.2010.
Рис.1. Индикатор True_Range_Bands
Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.CCI_Chart
Индикатор CCI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.
Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.WPR_Chart
Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.