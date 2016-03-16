Реальный автор:

basisforex@gmail.com

Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.06.2010.

Рис.1. Индикатор True_Range_Bands