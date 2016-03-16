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Индикаторы

True_Range_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2377
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

basisforex@gmail.com

Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 24.06.2010.

Рис.1. Индикатор True_Range_Bands

Рис.1. Индикатор True_Range_Bands

Библиотека MasterWindows Библиотека MasterWindows

Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.

CCI_Chart CCI_Chart

Индикатор CCI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

XMA_KLx7_Cloud_HTF XMA_KLx7_Cloud_HTF

Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WPR_Chart WPR_Chart

Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.