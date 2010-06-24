CodeBaseРазделы
True Range Bands - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
Описание:

Индикатор можно использовать на любом диапазоне.

Можно менять следующие параметры:

  • nPeriod = 13;
  • Deviation = 1.618;
  • MaShift = 0;

Картинка:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9751

