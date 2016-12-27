CodeBaseSecciones
RSI_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Indicador RSI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio RSI se muestra en color azul, la MA en naranja, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodRSI=14;                              // Período del indicador RSI
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // método del promedio
input uint XLength=12;                                // Profundidad  de suavizado                    
input int XPhase=15;                                  // parámetro de suavizado,
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input double Dev=10.0;                                 // Desviación del ancho del canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // tipo de precio o handle
input uint  Level_RSI_UP = 60;                        // nivel de sobrecompra
input uint  Level_RSI_DN = 40;                        // nivel de sobreventa
input int Shift=0;                                    // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador RSI_Chart

Fig. 1. Indicador RSI_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15084

