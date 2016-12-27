CodeBaseSecciones
WPR_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Oscilador WPR en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio WPR se muestra en color violeta, la MA en rosado, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodWPR=14;                              // Período del indicador WPR
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método del promedio
input uint XLength=12;                                // Profundidad  de suavizado
input int XPhase=15;                                  // Parámetro de suavizado
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input double Dev=10.0;                                 // Desviación del ancho del canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de precio o handle
input int  Level_WPR_UP = -40;                        // Nivel de sobrecompra
input int  Level_WPR_DN = -60;                        // Nivel de sobreventa
input int Shift=0;                                    // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras  

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".


Fig. 1. Indicador WPR_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15096

