Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Indicador CCI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio CCI se muestra en color verde, la MA en rojo, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint PeriodCCI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_CCI_UP = 100 ; input int Level_CCI_DN = - 100 ; input int Shift= 0 ;

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 11.03.2016.





Fig. 1. Indicador CCI_Chart