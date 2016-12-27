Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCI_Chart - indicador para MetaTrader 5
Yuriy Tokman (YTG)
Indicador CCI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio CCI se muestra en color verde, la MA en rojo, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodCCI=14; // Período del indicador CCI input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // método del promedio input uint XLength=12; // Profundidad de suavizado input int XPhase=15; // parámetro de suavizado, //---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio; //---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil input double Dev=1.0; // Desviación del ancho del canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // tipo de precio o handle input int Level_CCI_UP = 100; // nivel de sobrecompra input int Level_CCI_DN = -100; // nivel de sobreventa input int Shift=0; // desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 11.03.2016.
Fig. 1. Indicador CCI_Chart
