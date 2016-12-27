CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI_Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
905
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
cci_chart.mq5 (10.7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

Indicador CCI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil. El propio CCI se muestra en color verde, la MA en rojo, los niveles con valores predefinidos se muestran como bordes del canal gris claro.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodCCI=14;                              // Período del indicador CCI
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // método del promedio
input uint XLength=12;                                // Profundidad  de suavizado                    
input int XPhase=15;                                  // parámetro de suavizado,
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input double Dev=1.0;                                 // Desviación del ancho del canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // tipo de precio o handle
input int  Level_CCI_UP = 100;                        // nivel de sobrecompra
input int  Level_CCI_DN = -100;                       // nivel de sobreventa
input int Shift=0;                                    // desplazamiento del indicador por la horizontal en barras  

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 11.03.2016.


Fig. 1. Indicador CCI_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15083

