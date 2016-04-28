请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
True_Range_Bands - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1236
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
basisforex@gmail.com
使用平均真实范围(ATR)替代的布林带指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
本指标首先是使用MQL4语言编写，并首先于2010年6月24日发布于代码库中。
图1. True_Range_Bands 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15089
