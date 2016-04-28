真实作者:

basisforex@gmail.com

使用平均真实范围(ATR)替代的布林带指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标首先是使用MQL4语言编写，并首先于2010年6月24日发布于代码库中。

图1. True_Range_Bands 指标