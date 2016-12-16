CodeBaseKategorien
CCI_Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der CCI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der CCI Indikator wird grün dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist rot und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodCCI=14;                              // CCI Indikator Perioden
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Mittelungsmethode
input uint XLength=12;                                // Tiefe der Mittelung                    
input int XPhase=15;                                   // Glättungsparameter
//---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts
input double Dev=1.0;                                 // Kanal mit Abweichung
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Preistyp oder Handle
input int  Level_CCI_UP = 100;                        // Überkauftlevel
input int  Level_CCI_DN = -100;                       // Überverkauftlevel
input int Verschiebung=0;                                    // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken  

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.03.2016.

Abb.1. Der CCI_Chart Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15083

