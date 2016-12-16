Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der CCI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der CCI Indikator wird grün dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist rot und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.

Indikator Eingabeparameter:

input uint PeriodCCI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_CCI_UP = 100 ; input int Level_CCI_DN = - 100 ; input int Verschiebung= 0 ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.03.2016.

Abb.1. Der CCI_Chart Indikator