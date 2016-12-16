und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der CCI-Indikator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator. Der CCI Indikator wird grün dargestellt, der gleitende Durchschnitt ist rot und die Ebenen mit den Standardwerten werden als Grenzen eines hellgrauen Kanals dargestellt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodCCI=14; // CCI Indikator Perioden input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Mittelungsmethode input uint XLength=12; // Tiefe der Mittelung input int XPhase=15; // Glättungsparameter //---- für JJMA im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //---- für VIDIA ist es die CMO Periode, für AMA ist es die Periode des langsamen Durchschnitts input double Dev=1.0; // Kanal mit Abweichung input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Preistyp oder Handle input int Level_CCI_UP = 100; // Überkauftlevel input int Level_CCI_DN = -100; // Überverkauftlevel input int Verschiebung=0; // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.03.2016.
Abb.1. Der CCI_Chart Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15083
