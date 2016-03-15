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Индикаторы

CCI_Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2517
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор CCI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя. Сам CCI представлен зелёным цветом, мувинг красным, уровни со значениями по умолчанию границами канала светло-серого цвета.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodCCI=14;                              // Период индикатора CCI
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // метод усреднения
input uint XLength=12;                                // глубина  усреднения                    
input int XPhase=15;                                  // параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double Dev=1.0;                                 // Девиация ширины канала
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // тип цены или handle
input int  Level_CCI_UP = 100;                        // уровень перекупленности
input int  Level_CCI_DN = -100;                       // уровень перепроданности
input int Shift=0;                                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах  

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.03.2016.

Рис.1. Индикатор CCI_Chart

Рис.1. Индикатор CCI_Chart

RSI_Chart RSI_Chart

Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Библиотека MasterWindows Библиотека MasterWindows

Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.

True_Range_Bands True_Range_Bands

Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.