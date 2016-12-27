Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O indicador CCI está na janela do gráfico principal em relação ao indicador de Média Móvel. O indicador CCI é mostrado em verde, a linha Média Móvel é vermelha e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal cinza claro.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint PeriodCCI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_CCI_UP = 100 ; input int Level_CCI_DN = - 100 ; input int Shift= 0 ;

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador originalmente foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 11.03.2016.

Fig.1. O indicador CCI_Chart