真实作者:
Yuriy Tokman (YTG)
在图表主窗口中与移动平均指标相关联的 CCI 指标。CCI 指标使用绿色显示，移动平均线使用红色，默认值的水平显示为有边界的浅灰色通道。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodCCI=14; // CCI 指标周期数 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // 平均方法 input uint XLength=12; // 平均深度 input int XPhase=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 之间，它影响了处理的质量; //---- 对于 VIDIA , 它是CMO周期数, it is a CMO period, 对于 AMA, 它是慢速平均周期数 input double Dev=1.0; // 通道宽度偏移 input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 价格处理类型 input int Level_CCI_UP = 100; // 超买水平 input int Level_CCI_DN = -100; // 超卖水平 input int Shift=0; // 指标水平平移柱数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
本指标最初是使用MQL4语言编写，首先于2016年3月11日发布在代码库中。
图1. CCI_Chart 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15083
