真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

在图表主窗口中与移动平均指标相关联的 CCI 指标。CCI 指标使用绿色显示，移动平均线使用红色，默认值的水平显示为有边界的浅灰色通道。

指标输入参数:

input uint PeriodCCI= 14 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMMA ; input uint XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input double Dev= 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input int Level_CCI_UP = 100 ; input int Level_CCI_DN = - 100 ; input int Shift= 0 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写，首先于2016年3月11日发布在代码库中。

图1. CCI_Chart 指标