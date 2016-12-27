CodeBaseSecciones
XMA_KLx7_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
672
(19)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xma_klx7_cloud.mq5 (16.51 KB) ver
xma_klx7_cloud_htf.mq5 (15.36 KB) ver
El indicador XMA_KLx7_Cloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador XMA_KLx7_Cloud.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador XMA_KLx7_Cloud_HTF

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Tres canales de Keltner construidos a base de una media móvil en forma de una nube de color, mostrando los últimos valores en forma de marcas de precio.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

El indicador XMA_BBx7_Cloud_Digit permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CCI_Chart CCI_Chart

Indicador CCI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.

RSI_Chart RSI_Chart

Indicador RSI en la ventana principal del gráfico en relación al indicador Media Móvil.