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Индикаторы

XMA_KLx7_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1640
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_KLx7_Cloud.mq5.

Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud_HTF

True_Range_Bands True_Range_Bands

Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.

Библиотека MasterWindows Библиотека MasterWindows

Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.

WPR_Chart WPR_Chart

Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

DeMarker_Chart DeMarker_Chart

Осциллятор DeMarker в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.