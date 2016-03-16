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XMA_KLx7_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA_KLx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_KLx7_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud_HTF
True_Range_Bands
Альтернатива индикатору Bollinger Bands® с использованием Average True Range.Библиотека MasterWindows
Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ.
WPR_Chart
Осциллятор WPR в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.DeMarker_Chart
Осциллятор DeMarker в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.