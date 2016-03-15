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XMA_KLx7_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud
XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Price
Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.