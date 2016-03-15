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Индикаторы

XMA_KLx7_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1764
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud

Рис.1. Индикатор XMA_KLx7_Cloud

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Price Price

Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

RSI_Chart RSI_Chart

Индикатор RSI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.

CCI_Chart CCI_Chart

Индикатор CCI в основном окне графика относительно индикатора скользящая средняя.