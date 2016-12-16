無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_KLx7_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_KLx7_Cloud指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはXMA_KLx7_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 XMA_KLx7_Cloud_HTF指標
XMA_KLx7_Cloud
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つの Keltnerチャネルです。XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7_Cloud_Digit 指標です。