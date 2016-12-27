Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
XMA_KLx7_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 724
O indicador XMA_KLx7_Cloud vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo XMA_KLx7_Cloud.mq5. Coloque-o no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XMA_KLx7_Cloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15079
