基于移动平均的三条 Keltner 通道，以彩色云的形式画出，在标签处显示了最新的价格。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。





图1. XMA_KLx7_Cloud 指标